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أحمد مرتضى ينفي أنباء عدم استمرار فيريرا في تدريب الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي ترددت مؤخراً عن عدم استمرار جيسوالدو فيريرا المدير الفني للنادي في تدريب الفريق.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة "تن": "أنا لست مسؤولاً عن ملف الكرة ولكن أمير مرتضى هو المسؤول على هذا الملف، ولا استطيع الحديث عن الصفقات أو العائدين من الإعارة والموسم لم ينته بعد".

واختتم: "أنباء عدم تجديد فيريرا واستمراره مع الزمالك إشاعة، ولماذا يرحل عن الزمالك؟ وان شاء الله يستمر مع الفريق، وهذا الرجل أثبت أنه مختلف خلال هذا الموسم".

جدير بالذكر أن فيريرا قاد الزمالك للتتويج ببطولة لهذا الموسم للمرة الـ14 في تاريخ النادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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