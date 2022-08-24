"لسه مش عارف".. زيزو يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

علق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وقال زيزو في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "استطعنا تحقيق بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي وهذا أمر لم يحدث منذ فترة طويلة".

وأضاف: "مررنا بظروف صعبة جداً وعملنا إعجاز بالحصول على بطولة الدوري، بعد توالي عدة مجالس على إدارة النادي حتى وصول المجلس المنتخب، وكان هناك مشاكل مادية وإدارية".

وأكمل: "أشكر جماهير نادي الزمالك وإدارة الفريق التي وفرت لنا كل شيء".

وتابع لاعب الزمالك: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص نادي الزمالك، والحمد لله كان لدي فرصة لارتداء قميص الزمالك، ويجب الحفاظ على هذه النعمة".

واختتم زيزو متحدثاً عن مستقبله: "مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل؟ لسه مش عارف".