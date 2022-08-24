إنبي يحاول الهروب من الهبوط أمام الأهلي بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء هام أمام إنبي ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

ويدخل الأهلي اللقاء وعينه على الفوز فقط لا غير، للمنافسة على المركز الثاني في الدوري الذي يحتله بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 64 نقطة، من 31 لقاء، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 68 نقطة من 32 مباراة.

وأعلن سواريش المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المكونة من:

حراس المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، كريم فؤاد، محمد أشرف، محمد نصير، محمد شرقية.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، محمد محمود، ميدو نبيل، محمد فخري، أحمد عبدالنبي، رأفت خليل، زياد طارق، لويس ميكيسوني، محمد حمدي علي.

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد سيد غريب، علي عمرو.

على الجانب الآخر يحاول إنبي الحصول على أي نقطة من اللقاء؛ بسبب دخوله دائرة الخطر والاقتراب من الهبوط من الدوري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 35، ويفصله عن آخر مراكز الهبوط الذي يحتله الجونة، بفارق خمس نقاط فقط برصيد 30 نقطة.