عبد المنصف ينهي مسيرته مستغلًا احتفال الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد عبدالمنصف، حارس الزمالك التاريخي، أن مباراة الاتحاد والزمالك كانت آخر مباراة له في الملاعب، مضيفًا أنه لن يجد فرصة أفضل من تلك المباراة لإنهاء مسيرته بالملاعب.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، قال عبد المنصف: اتخذت قراري بأن أنهي مسيرتي حال تحقيق الاتحاد نتيجة إيجابية أمام الزمالك وضمان استمراره ببطولة الدوري، كان من الرائع أن أنهي مسيرتي أمام الزمالك وهو يحتفل بلقب الدوري، لقد قضيت 11 عامًا مع الزمالك وحققت 13 بطولة، النادي الأبيض هو بيتي".

وأضاف عبد المنصف: "لعبت 454 مباراة في الدوري وهو رقم قياسي سعيت إليه وتمكنت من تحقيقه، وقررت الاعتزال لأنني لن أجد فرصة مماثلة، رغم أنني قادر على اللعب لسنوات أخرى".

وأكمل عبد المنصف حديثه قائلًا: "فكرة ارتداء قميص الزمالك جاءت عبر شيكابالا وأوباما، وارتديت قميص شيكا وقمت بتحية الجماهير التي ردت إليّ التحية أثناء احتفالها بلقب الدوري رقم 14 في تاريخ النادي".

يذكر أن الزمالك نجح في الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 18 عامًا.