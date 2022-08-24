إمام عاشور: نريد إسعاد الجماهير.. وروقة: الجميع على قلب رجلا واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - علق سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك، على فوز فريقه بالدوري رسميا، مؤكدا على دور تكاتف الجميع في هذا الانتصار.

وقال الجيزيري في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "بشكر الجميع على كل ما قدموه خلال الموسم الحالي حتى نصل لهذة اللحظة".

وأضاف: "العوامل كلها مع بعض تسير بشكل صحيح الجمهور كبير المدرب على مستوى عالي، واللاعبين عظام".

واختتم: "اللاعبون الشباب عندما يلعبوا في الفريق الأول لم يصبحوا شباب فهم لاعبين كبار ساعدونا بشكل كبير للفوز بالدوري".

وفي نفس السياق قال محمد أشرقف روقه في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "المنظومة كلها كانت على قلب رجلا واحد وهو ما ظهر للجميع وجعلنا نتوج في النهاية بالدوري".

فيما قال إمام عاشور: "سيف جعفر هو المستقبل ولدينا ناشئين ربنا يكرمهم ويوفقهم، وكل المباريات كانت صعبة ونلعب في نادي الزمالك و"متعودين" على البطولات وإن شاء الله نسعد الجمهور دائمًا".