الونش: لا ينقصنا شيء للمنافسة على أفريقيا.. وأهدي الدوري للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أهدى محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، لقب الدوري إلى جماهير الفريق الأبيض، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء ينقص الفريق للمنافسة على بطولة أفريقيا.

واحتفل نادي الزمالك بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، على هامش مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وقال الونش: "هذا مجهود اللاعبين طوال الموسم، وأشكر مرتضى منصور على توفير كافة عوامل النجاح، ووعدنا الجماهير بتحقيق البطولة وفعلنا ذلك بفضل ربنا".

وأضاف: "بدأنا بداية ليست جيدة ولكن بعد ذلك جاء جهاز فني محترم وعودة مرتضى منصور ومساندة الجماهير لنا في جميع الملاعب، وهذه هي بطولة الجماهير".

واختتم مدافع الزمالك: "لا يوجد شيء ينقصنا للمنافسة على بطولة أفريقيا، واللاعبين الشباب ساعدونا في التغلب على الغيابات التي كان يعاني منها الفريق".