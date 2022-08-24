"المتحدة" تفوز بحق التسويق الحصري للأهلي لـ4 مواسم.. وتطورات الاستاد الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، جلسة طارئة، عصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وجاءت قرارات الجلسة على النحو التالي:

اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

استعرض المجلس العرض المقدم من الأستاذ أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.‎

يذكر أن إدارة الأهلي قد أعلنت توجيه الشكر لشركة الكرة، مع التقدير الكامل للتعاون الذي لقاه مجلس إدارة النادي.

وكشف النادي خلال بيان له عن توجيه الشكر والتحية لكل مجلس إدارة شركة الكرة على رأسهم ياسين منصور رئيس الشركة.

وأكمل البيان بالتأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه مصطفى فهمي علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم.

وأردف البيان بأن هذا الأمر يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت.واختتم البيان بأنه قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.