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بالصور.. احتفالات الزمالك بالتتويج بلقب الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري، على هامش مباراة الاتحاد السكندري في دوري WE المصري.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري WE المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد القاهرة".

وتسلم نادي الزمالك درع الدوري، عقب نهاية مباراة الاتحاد، عبر منصة التتويج التي شهدت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وتوج الزمالك باللقب الـ14 في تاريخ النادي في بطولة ، وللمرة الأولى يحتفظ النادي الأبيض بلقب الدوري منذ 18 عاماً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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