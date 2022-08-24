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ترقب لموعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 

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المنامة - ياسر ابراهيم - تترقب الأندية المشاركة في نسخة الموسم الحالي من لكرة القدم، سحب قرعة دور المجموعات للبطولة. 

وستجرى القرعة بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم. 

ومن المنتظر أن يشارك 32 فريقا في القرعة، وقد عرفت هوية 26 فريقا حتى الآن وهم: 

(حامل اللقب)، ، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، ، سالزبورغ، سيلتيك، دينامو زغرب، ، شاختيور دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتينغ لشبونة، بورتو، لايبزيغ،، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا.   

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا غدا الأربعاء مع ختام المباريات الإقصائية التأهيلية للبطولة المرموقة. 

  

المصدر: وكالات

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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