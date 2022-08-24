الامارات | خورفكان يهزم الشباب العماني ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على فريق الشباب العماني بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، ضمن استعداداته لدوري أدنوك للمحترفين. وسجل هدفي خورفكان البرتغالي فابيو أبرو.

يذكر أن خورفكان سيدشّن الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين في الثاني من سبتمبر بلقاء مضيفه بني ياس.