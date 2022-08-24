الامارات | الألماني كيفر يدخل قائمة «التوب 50» لجولة «دي بي وورلد للغولف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الألماني ماكسيميليان كيفر إلى قائمة «التوب 50» والخاصة بأفضل 50 لاعباً ضمن جولة «دي بي وورلد للغولف»، لينعش آماله بالتأهل ضمن هذه القائمة الحصرية إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل في الحدث الأكبر من نوعه في عالم رياضة الغولف.

جاء تقدم كيفر صاحب الـ32 عاماً، بعد تتويجه بلقب بطولة «دي آند دي ماسترز» التشيكية، ليحصد 460 نقطة جعلته يتقدم 65 خطوة من المركز 97 إلى المركز 32 بحسب تصنيف «دي بي وورلد للغولف» الصادر هذا الأسبوع.

ويعتبر هذا الفوز الأول للاعب منذ ثماني سنوات، عندما حقق لقب بطولة «بي أم دبليو ماسترز» عام 2014، وجاء في توقيت مثالي ترجم تفوقه في منافسات البطولة التي أقيمت في جمهورية التشيك حيث تشهد روزنامة جولة «دي بي وورلد للغولف» التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية (Slync.io)، بطولة رأس الخيمة، بطولة رأس الخيمة كلاسيك، بطولة جولة دي بي وورلد.