الامارات | فريق الإمارات يختتم معسكر صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي الذي أقامه بصربيا، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وعادت بعثة الفريق إلى الدولة مساء أول من أمس. وخاض «الصقور» ثلاث مباريات ودية خلال المعسر، حيث فاز على عجمان بنتيجة 3-2، وخسر من النصر الكويتي بهدفين دون مقابل، وكذلك خسر أمام شباب الأهلي بهدفين نظيفين. ويخضع الفريق لراحة سلبية ليومين، على أن يستأنف تحضيراته غداً، حيث سيخوض مباراتين وديتين، قبل خوض أولى مباريات الموسم الجديد أمام نادي سيتي يوم 10 سبتمبر المقبل.