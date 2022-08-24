الامارات | بن سليّم: إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها لجعل رياضة السيارات أكثر أماناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» محمد بن سليّم، وضوح موقفه في ما يتعلق بصحة وسلامة سائقي «الفورمولا1»، وأنه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية الاتحاد لمستقبل رياضة السيارات، موضحاً في تصريح صحافي أن «إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها لجعل رياضة السيارات أكثر أماناً».

وتأتي هذه التصريحات قبيل إعلان سباق الجائزة الكبرى ببلجيكا، الذي سينطلق نهاية الأسبوع المقبل، اتخاذ تدابير جديدة تهدف للحد من تأثير الارتداد الديناميكي الهوائي لسيارات «الفورمولا1»، والمعروف باسم «بوربويزنغ»، على السائقين. وكان بن سليّم قد وجه باتخاذ تعديلات فنية لقياس ومراقبة تأثير الارتدادات الديناميكية الهوائية على السائقين، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع فرق «الفورمولا1» والسائقين والفرق الفنية والطبية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال بن سليّم في تصريح صحافي: «يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي نبذلها في الاتحاد الدولي للسيارات لضمان صحة وسلامة سائقي (الفورمولا1)، وللارتقاء بمستقبل رياضة السيارات بشكل عام، حيث يقع على عاتقنا اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الرياضة، وسأعمل عن قرب مع كل الأطراف المعنية لإشراكهم وضمان مساهمتهم في جميع القرارات المهمة». وتابع: «لن أتراجع عن أية قضية مهمة ومؤثرة. سأدرس القضايا بجدية وسأناقشها مع فريقي، وسأعمل جاهداً على اتخاذ القرارات الصحيحة وأدعمها بإجراءات حاسمة».