الامارات | إطلاق تطبيق «يور فيتنس كوتش» الذكي لدعم القطاع الرياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «يور فيتنس كوتش» المتخصصة في تقنيات اللياقة البدنية التابعة لشركة «أوبشن ون وورلد»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إطلاق تطبيق «يور فيتنس كوتش»؛ ليكون أحد أكبر المنصات العالمية المتخصصة في اللياقة البدنية، والتي توفر تقنيات أكثرها شمولاً لدعم القطاع الرياضي في الدولة وجعلها الأكثر نشاطاً في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق جميرا كريك سايد، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار، والرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم، وعدد من المسؤولين، وفريق الإدارة التنفيذية للشركة المنتجة للتطبيق وعدد من الشخصيات في مجال الرياضة واللياقة البدنية بشكل عام.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تتبع نشاطهم البدني، واستخدام العديد من الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية، والمشاركة في حصص التمارين الجماعية، والحصول على مدرب شخصي معتمد، واتباع برنامج تدريبي داخل التطبيق مصمم من قبل خبراء اللياقة البدنية، وكسب مكافآت عن نشاطهم، كما يُمَكِّن الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية من الوصول إلى جمهور أكبر لترويج ما تقدمه من مرافق وخدمات. أما بالنسبة إلى أعضاء الصالات الرياضية والجمهور العام، فإن التطبيق يتيح لهم تجربة العديد من الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية المختلفة دون الالتزام بعقد طويل الأجل مع منشأة واحدة. ويتوافر التطبيق الآن على متجر تطبيقات أبل، وسيتوافر قريباً على متجر تطبيقات «غوغل بلاي».

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنتجة يوهان دو بليسيس، في تصريح صحافي: «تتمثل رؤيتنا في أن نصبح التطبيق الأول والأشمل لمختلف أنشطة اللياقة البدنية وخدماتها على مستوى العالم بدءاً من دبي. يمزج التطبيق بين اللياقة البدنية والتقنية على النحو الأمثل. ويسهم التطبيق في سدّ الفجوة في هذا المجال، وبناء منصة عالمية شاملة نروّج فيها للصحة العامة لجميع أفراد المجتمع عبر جعل اللياقة البدنية أكثر انتشاراً وأقل كلفة وأعظم مردوداً».

التطبيق يجمع بين التقنية واللياقة، ويوفر خدمات متعددة للمستخدمين.