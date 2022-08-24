الامارات | خميس الكعبي: رهاننا كبير على عودة فريق العين للطائرة إلى الواجهة وإحراز الألقاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، أن رهانهم كبير على عودة فريق الكرة الطائرة بالنادي للواجهة والمنافسة وإحراز الألقاب في الموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الفريق استعد جيداً خلال التحضيرات الحالية بالمشاركة في البطولة الدولية التي نظمها النادي واختتمت الأحد الماضي، وحل فيها العين بالمركز الثالث.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم» إن فريق العين للكرة الطائرة سيكون من الفرق المنافسة على الألقاب. وأضاف: «نحن نأمل كثيراً منهم أن يحققوا الطموحات الموضوعة أمامهم، كما نأمل كذلك نجاح بقية فرقنا في منافسات اليد وغيرها من الألعاب الأخرى».

وكان فريق العين الذي تعززت صفوفه بعودة قائده المخضرم محمد شمل من شباب الأهلي أحرز المركز الثالث في البطولة الدولية الودية، وخاض «الزعيم» خمس مباريات استطاع الفوز في ثلاثة منها، وخسر في لقاءين في مواجهة كل من المنتخب السعودي والزمالك المصري.

وأعرب الكعبي عن أمله في أن يكون فريق الطائرة استفاد من البطولة، وقال: «نأمل في أن تكون خير إعداد له، وأن تنعكس إيجاباً على مشاركته في الموسم الجديد».

وتعليقاً على الزخم الكبير للبطولة ونجاحها في استقطاب فرق تشارك للمرة الأولى في الإمارات على غرار فريق الجيل الصاعد الجزائري، قال الكعبي: «كانت بطولة ناجحة ونحن نشكر كل الفرق التي شاركت، ونتطلع لإقامتها بصورة سنوية».

وحول ما إذا كانت هنالك رغبة في إقامة بطولات مشابهة في بقية الألعاب، أكد الكعبي أن هنالك مشاورات ستجرى خلال الأيام المقبلة من أجل بحث إمكانية تنظيم بطولة لكرة اليد تنظم الشهر المقبل».

ويدشن فريق العين للكرة الطائرة الموسم الجديد يوم الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة كأس نائب رئيس الدولة، والتي تشارك فيها تسعة أندية وتختتم المسابقة في 15 أكتوبر 2022، فيما ينطلق مشواره في الدوري يوم 15 نوفمبر 2022، ويستمر حتى الخامس من أبريل 2023، على أن يشارك في كأس السوبر من 8 إلى 23 أبريل 2023، فيما يسدل الستار على موسمه ببطولة كأس رئيس الدولة التي تقرر أن تقام خلال الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 24 مايو 2023 بنظام خروج المغلوب.