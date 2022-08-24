الامارات | دبا يكمل عقد الأجانب بضم البوتسواني كابيلو

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبا يكمل عقد الأجانب بضم البوتسواني كابيلو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا الفجيرة لكرة القدم في «تويتر»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع اللاعب الدولي البوتسواني كابيلو سياكانيانغ، الذي يلعب بمركز الجناح الأيسر، قادماً من نادي أولمبيك خريبكة المغربي على سبيل الإعارة،. وبذلك يكون دبا قد أكمل تعاقداته مع اللاعبين الأجانب، حيث سبق له أن تعاقد مع المهاجم المالي ساليو جيندو، والمدافع البرازيلي مارسيلو دوس سانتوس، والهولندي جوي سليخرس، والمونتينيغري ألكسندر شيكيتش.
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