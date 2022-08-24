أحدثت خلافاً مع إدارة الخطيب.. 3 أسباب وراء استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن 3 نقاط أحدثت خلافاً بين شركة الكرة بالنادي الأهلي ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وكان الأهلي قد أعلن رسمياً، في وقت سابق الثلاثاء، توجيه الشكر لادارة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وعضوية كل من مصطفى مراد فهمي وعلاء عبدالصادق على الفترة الماضية.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر مطلع قوله إن هناك 3 نقاط جوهرية احدثت خلافاً بين شركة الكرة بالاهلي ومجلس إدارة الخطيب.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن النقطة الاولى "هي عدم تسلم الشركة كل المهام الخاصة بالكرة حتي الأن ورغم ان المعاد الرسمي الاول للتسليم كان ١ يوليو الا انه تأجل بدون اي داع ل١ سبتمبر الامر الذي جعل الشركة بعيدة كل البعد عن صفقات الموسم الجديد ولم تتدخل فيها رغم انتهاء بعضها بشكل رسمي".

وأضاف المصدر أن النقطة الثانية "هي قرار استمرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش والذي يوجد فيه خلاف واضح بين الجبهتين، فالشركة ترى ضرورة استمرار الجهاز الفني، فيما تنادي بعض الاصوات داخل الادارة بضرورة الاستغناء عنه بنهاية الموسم".

وتابع: "النقطة الثالثة تتمثل في رغبة ادارة النادي الابقاء على الشق المالي لقطاع الكرة تابعا للنادي، وهو الامر الذي يرفضوه مسؤولو الشركة تماما".

يشار إلى أن إدارة النادي الاهلي ستعلن اقامة جمعية عمومية غير عادية من اجل اختيار ادارة جديدة لادارة شركة الكرة.