شكرا لقرائتكم خبر 117 لاعبا أجنبيا من 39 بلدا يشعلون دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2022-2023 غدا، لا تزال بعض الأندية لم تكمل ملفات لاعبيها الأجانب، حيث يعتبر نادي الباطن أقل الأندية في إتمام ملف أجانبه بوجود أربعة فقط، وسيخوض الفريق أولى مبارياته الرسمية أمام فريق الشباب في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

بينما أكملت فرق الهلال والشباب والاتحاد والفتح والتعاون والرائد وضمك والوحدة والعدالة ملفات لاعبيها الأجانب، فيما لا زالت فرق النصر وأبها والطائي بسبعة أجانب، وأندية الاتفاق والفيحاء والخليج بستة لاعبين. وسيطرت الجنسية البرازيلية على النصيب الأكبر من صفقات الأندية بـ29 صفقة، فيما حلت الجنسية المغربية بـ9 تعاقدات، بينما جاءت الجنسية الجزائرية ثالثا بـ8 صفقات.

في حين بقت 48 صفقة من الموسم السابق احتفظت بها الأندية بعقود سارية، كان أبرزها محترفي الهلال الثمانية نتيجة منع النادي من فترتي تسجيل على خلفية القرار الصادر من لجنة الانضباط في قضية اللاعب محمد كنو إثر توقيعه لعقدين مع فريقي الهلال والنصر.

أجانب الهلال:





الكوري جانغ هيون سو (مدافع).

الكولومبي جوستافو كويلارك (محور).

البرازيلي ماتيوس بيريرا (صانع لعب).

البرازيلي ميشيل دلغادو (جناح).

الأرجنتيني ليوس فيتو (جناح).

المالي موسى ماريغا (مهاجم).

النيجيري أوديون إيغالو (مهاجم).

البيروفي أندريه كاريو (جناح).



أجانب الاتحاد:



البرازيلي مارسيلو غروهي (حارس)

‏المصري أحـمـد حـجـازي (مدافع).

‏المصري طـارق حــامد (محور).

البرازيلي بـرونو هنريكي (وسط).

‏البرازيلي إيغـور كورنـادو (صانع لعب).

‏ البرتغالي هـيـلدر كـوسـتا (جناح).

‏البرازيلي رومــارينهو سيلفا (مهاجم).

المغربي عبدالـرزاق حمدلله (مهاجم).



أجانب ضمك:



الجزائري مصطفى زغبة (حارس).

‏الجزائري فاروق شافعي (مدافع).

‏الجزائري عبدالقادر بدران (مدافع).

‏الإسباني نونو (محور).

‏المغربي آدم ماهر (محور).

‏الجزائري هلال سوداني (جناح).

‏ الكرواتي دوماغوج انتوليتش (وسط).

‏البرازيلي برونو دوارتي (مهاجم).



أجانب الفتح:



السويدي جاكوب ريين (حارس).

‏ الإسباني فران فاليز (مدافع).

‏ المغربي مروان سعدان (مدافع).

‏ البرازيلي بيتروس ماتيوس (وسط).

‏ الجزائري سفيان بن دبكة (جناح).

‏ البيروفي كريستيان كويفا (صانع لعب).

‏ المغربي مراد باتنا (جناح).

‏ البيروفي إليكس فاليرا (مهاجم).



أجانب الرائد:



الروماني سيليفيو لونغ (حارس).

‏البرازيلي رينيه سانتوس (مدافع).

‏البرازيلي بابلو سانتوس (مدافع).

‏الكرواتي داميان ديوكوفيتش (محور).

‏ المغربي محمد فوزير (جناح).

‏الروماني الكساندرو ميتريتا (صانع لعب).

‏المغربي كريم بركاوي (مهاجم).

‏الرأس الأخضر جوليو تفاريس (مهاجم).



أجانب التعاون:



البرازيلي مايلسون سانتوس (حارس).

‏البرازيلي نالدو بيريرا (مدافع).

‏ الهولندي أشرف المهديوي (وسط).

‏ الإسباني الفارو ميدران (وسط).

‏البرازيلي فلافيو داسيلفا (وسط).

‏ الأرجنتيني اليخاندرو كاكو (صانع لعب).

‏المصري مصطفى فتحي (جناح).

‏الكاميروني لياندر تاومبا (مهاجم).



أجانب العدالة:



الجبل الأسود ميلان ميلاتوفيتش (حارس).

‏ السويسري مارتين أنغا (مدافع).

‏ السويدي ميكائيل دايريستام (مدافع).

‏البرازيلي إدسون فيليبي دا كروز (وسط).

‏ البيروفي كريستوفر غونزاليس (صانع لعب).

‏الكولومبي أندرسون بلاتا (جناح).

‏الكولومبي رينالدو لينيس (مهاجم).

‏الأرجنتنيني لاوتارو بالاسيوس (مهاجم).



أجانب الوحدة:



المغربي منير المحمدي (حارس).

‏الإسباني البرتو بوتيا (مدافع).

‏ الكوستريكي أوسكار دوارتي (مدافع).

‏البرازيلي أنسيلمو (محور).

‏الفرنسي كريم يودا (جناح).

‏المغربي فيصل فجر (وسط).

‏اللوكسمبرغي جيرسون رودريغيز (جناح).

‏ الفرنسي جون بوغيل (مهاجم).



أجانب النصر:



الكولومبي دافيد أوسبينا (حارس).

الإيفواري غيسلان كونان (مدافع).

‏البرازيلي لويز غوستافو (مدافع)

‏الأوزبكي ماشاريبوف (جناح).

‏الأرجنتنيني بيتي مارتينيز (صانع لعب).

البرازيلي أندرسون تاليسكا (مهاجم).

‏الكاميروني أبوبكر فينسنت (مهاجم).



أجانب الشباب:



الكوري كيم سيونج جو (حارس)

‏البرازيلي إياغو سانتوس (مدافع).

‏البولندي غجيغوش كريتشوفياك (مدافع).

الأسترالي محمد آدم (وسط).

‏ الأرجنتنيني إيفر بانيغا (صانع لعب).

‏الغابوني آرون بوبندزا (مهاجم).

‏البرازيلي كارلوس جونيور (مهاجم).



أجانب الطائي:



البرازيلي فيكتور براغا (حارس).

‏الزيمبابوي ناوليدج موسونا (وسط).

‏الجزائري أمير سعيود (صانع لعب).

‏ الكونغولي غي مبينزا (مهاجم).

‏الغيني ألفا سيميدو (وسط).

‏الكاميروني كولينز فاي (ظهير).

‏البرازيلي دينير غوميز كليمنت (وسط).



أجانب أبها:



الكاميروني ديفيز إيباسي (حارس).

المغربي أمين عطوشي (مدافع).

التونسي سعد بقير (وسط).

الجزائري طيب مزياني (مهاجم).

التونسي بلال العيفة (مدافع)

الصربي أوروش ماتيتش (وسط).

الكونغولي برستيج مبونغو (جناح).



أجانب الفيحاء:



الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (حارس).

البرازيلي باولينهو (وسط مهاجم).

البرازيلي رامون لوبيز (مهاجم).

المقدوني ترايكوفيسكي (جناح).

البرازيلي ريكاردو رايلر (وسط).

الإسباني فيكتور رويز (مهاجم).

اليوناني باناغيوتيس تاتشتسيديس (وسط).



أجانب الاتفاق:



البرازيلي باولو فيكتور (حارس).

الألماني أمين يونس (وسط).

التونسي نعيم السليتي (صانع لعب).

الفرنسي يوسف نياكيتي (مهاجم).

السويدي روين كوايسون (مهاجم).

التركي بيرات أوزديمير (وسط).

الكونغولي مارسيل تيسيران (مدافع).



أجانب الخليج:



البرازيلي دوغلاس فريدريك (حارس).

‏البرازيلي لوكاس سوزا (وسط).

‏البرازيلي موراتو (مهاجم).

‏الكولومبي برايان رياسكوس (جناح).

‏الغابوني أندريه بوكو (وسط).

‏الجزائري جمال بلعمري (مدافع).

‏النيجيري أيزوكو اثنوني (مدافع).



أجانب الباطن:



الأورغوياني مارتن كمبانيا (حارس).

‏البرازيلي ماوريسيو أنطونيو (مدافع).

‏العراقي سعد ناطق (مدافع).

‏الكولومبي خوان سيباستيان (وسط).

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عدد اللاعبين الأجانب:

الكفاءة المالية تورط الباطن مع محترفيه:

لم تتمكن إدارة نادي الباطن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل لاعبيها الجدد، بعد أن انتهت المهلة دون الوفاء بسداد المديونيات على النادي، مما دفع إدارة النادي لطلب استثناء من وزارة الرياضة لتتمكن من تسجيل لاعبيها.

الجنسيات:

29 ............ برازيليا

9 ............ مغاربة

8 ............ جزائريين

6 ......... كولومبيين

5 .......... أرجنتينيين

5 ............ إسبانيين

4 ............ بيروفيين

4 ........ كاميرونيين

3 ............. مصريين

3 ............ تونسيين

3 ............ فرنسيين

3 ........... سويديين

3 ......... كونغوليين

2 ................ كروات

2 .................. صرب

2 .............. كوريين

2 ............ رومانيين

2 .........من الغابون

2 ..........من نيجيريا

1 ................... مالي

1 ....... الرأس الأخضر

1 ...... الجبل الأسود

1 ................ ألماني

1 ................ عراقي

1 ............. هولندي

1 ............... أوزبكي

1 ........... أورغوياني

1 .............. برتغالي

1 ................... تركي

1 ................... مالي

1 ...... لوكسمبورجي

1 ............ زيمبابوي

1 ............... يوناني

1 ............. مقدوني

1 ......... كوستاريكي

1 .............. بولندي

1 ............. إيفواري

1 ................. غيني

1 .............. أسترالي

المراكز: