الأهلي يفتتح دوري يلو بالقيصومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقص الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريط مبارياته في دوري الدرجة الأولى مساء اليوم عندما يستضيف القيصومة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتعد هذه المشاركة تاريخية للأهلي بدوري الدرجة الأولى كونه يلعب فيه للمرة الأولى منذ تأسيسه بعد هبوطه في الموسم الماضي بحلوله في الركز الخامس عشر بنهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي.

من جهتها أعلنت إدارة النادي الأهلي عن طرح تذاكر اللقاء مساء أمس الأول محددة أسعار التذاكر، حيث جاءت الموحدة بـ 10 ريالات و30 للمنصة الفضية بينما وضعت المنصة الذهبية بـ 100 ريال.

ميدانيا كثف المدرب روبرت سيبولدي تدريبات خلال الأيام الماضية لتجهيز لاعبيه لمواجهة اليوم بحثا عن أول انتصار في مشوار الأهلي للعودة مجددا لدوري المحترفين.

ولم تتضح الرؤية عن مشاركة الثلاثي الأجنبي ليساندرو الزوغاراي والحارس رينان ريبيرو إضافة إلى التونسي يوسف العبدلي، وقد خضع الثلاثي خلال الأيام الماضية إلى برنامج تأهيلي مكثف لتجهيزهم للقاء اليوم.

على الطرف الآخر وصل فريق الفيصومة إلى جدة صباح أمس الثلاثاء وخاض تدريبه الأخير قبل المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية استعدادا للقاء وساعيا في الوقت نفسه للعودة من جدة بالنقاط الثلاث.

قبل المواجهة:

