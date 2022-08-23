مرتضى منصور يدعو الخطيب لتتويج الزمالك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، دعوة خاصه لرئيس النادي الغريم، الأهلي، محمود الخطيب، لحضور تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه. وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري رسميا قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 لمسابقة، وذلك بعد خسارة أقرب منافسيه بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد الاثنين. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية بعد ضمان فريقه التتويج بلقب الدوري المصري «يا ريت الخطيب يقبل الدعوة لحضور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، لأننا في وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية بعد ضمان فريقه التتويج بلقب الدوري المصري «يا ريت الخطيب يقبل الدعوة لحضور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، لأننا في رياضة وليست خناقة». وأضاف رئيس الزمالك «في حال حضور الخطيب (لحفل تتويج الزمالك) سنعمل ممرا شرفيا ونرحب به». وأكد مرتضى منصور أنه دعا رئيس النادي الإسماعيلي، والعديد من رؤساء الأندية المصرية لحضور حفل تتويج نادي الزمالك الذي سيقام بعد مباراة الفريق الأبيض ضد الاتحاد السكندري، مشيرا إلى أن «وجود الخطيب سيكون شيئا جيدا، وسنستقبله بكل حب».

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