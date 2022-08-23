البطل السميح يقود التايكوندو السعودية للجائزة الكبرى

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ويعد تأهل السميح الأول في تاريخ اللعبة بتواجد لاعب سعودي في البطولة التي تضم أوائل الأبطال المصنفين في الأوزان الأولمبية.. وجاء الإنجاز بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال العام الجاري 2022م.من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العميد شداد العمري أن تلك الخطوة تأتي كنتاج للجهود التي بذلت في سبيل وصول اللاعب السعودي واللاعبة لأفضل المؤشرات العالمية بعد أن تخطينا مرحلة التجهيز والمشاركات إلى حصد الألقاب.
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