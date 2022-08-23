شكرا لقرائتكم خبر البطل السميح يقود التايكوندو السعودية للجائزة الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح لبطولة الجائزة الكبرى، والتي ستقام في مدينة باريس بفرنسا خلال الفترة من 2-5 سبتمبر المقبل.

ويعد تأهل السميح الأول في تاريخ اللعبة بتواجد لاعب سعودي في البطولة التي تضم أوائل الأبطال المصنفين في الأوزان الأولمبية.. وجاء الإنجاز بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال العام الجاري 2022م.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العميد شداد العمري أن تلك الخطوة تأتي كنتاج للجهود التي بذلت في سبيل وصول اللاعب السعودي واللاعبة لأفضل المؤشرات العالمية بعد أن تخطينا مرحلة التجهيز والمشاركات إلى حصد الألقاب.