اتحاد القدم يودع 135 مليون ريال للأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم 135 مليونا و532 ألفا و821 ريالا في حسابات الأندية الرياضية ، تمثّل إجمالي الدعم ومكافآت مسابقات الموسم الرياضي 2021 ـ 2022م في رقم تاريخي وقياسي بتاريخ الكرة السعودية.

وقدم الاتحاد السعودي للمرة الأولى مبلغ 35 مليونا و250 ألف ريال كجوائز لمراكز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قدم أيضا للمرة الأولى مبلغ 13 مليونا و750 ألفا كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

كما تم رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليونا و964 ألف ريال بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال.

وتحظى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالدعم الأعلى، حيث حصل الفيحاء على مبلغ 10 ملايين ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية.

كما تم اكتمال إيداع مبالغ الدعم المتعلقة بتعيين محامين خارجيين للأندية، ومبادرة دعم المدرب الوطني، ودعم المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى للصالات، إضافة إلى المشاركة في الدوري النسائي ودعم المشاركة في الدرجتين الثالثة والرابعة.