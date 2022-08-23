شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القدم يودع 135 مليون ريال للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم الاتحاد السعودي للمرة الأولى مبلغ 35 مليونا و250 ألف ريال كجوائز لمراكز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قدم أيضا للمرة الأولى مبلغ 13 مليونا و750 ألفا كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.كما تم رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليونا و964 ألف ريال بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال.
وتحظى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالدعم الأعلى، حيث حصل الفيحاء على مبلغ 10 ملايين ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية.
كما تم اكتمال إيداع مبالغ الدعم المتعلقة بتعيين محامين خارجيين للأندية، ومبادرة دعم المدرب الوطني، ودعم المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى للصالات، إضافة إلى المشاركة في الدوري النسائي ودعم المشاركة في الدرجتين الثالثة والرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يودع 135 مليون ريال للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.