هدف عالمي وبطاقة حمراء.. الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري في ليلة الاحتفال بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق لاعبه ابراهيم حسن في الدقيقة 43، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدف رائع من منتصف الملعب.

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وفي الشوط الثاني، نجح مدافع الزمالك في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 74 من ضربة ركنية نفذها احمد سيد زيزو.

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وشهدت الدقيقة 20 من المباراة إشهار حكم اللقاء ابراهيم نور الدين البطاقة الحمراء لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك، بعد عرقلة لاعب الاتحاد السكندري ومنع فرصة محققة للفريق المنافس .

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبد الله نصيب.

الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، ساليفو مورو، مروان عطية، إبراهيم حسن.

الهجوم: مابولولو.

وبهذه النتيجة، عزز الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 32 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27، فيما احتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13.