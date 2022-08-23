بفيديو داخل مقر الزمالك.. مرتضى منصور يقارن انجازاته بانجازات الخطيب في فيديو على أنغام «شوف انت عامل إيه»

الشارقة - اميمة ياسر -

أذاع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فيديو على شاشات النادي، قارن فيه بين انجازاته وانجازات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وعلى أنغام أغنية المطرب أحمد سعد ”شوف انت عامل إيه“، أذاعت شاشات القلعة البيضاء فيديو ظهر فيه مرتضى منصور وهو يحمل كأس مصر وبعض البطولات، ثم صورًا لمحمود الخطيب على أنغام أغنية ”شوف انت عامل ايه وانا اعمل ايه شوف انت اصلك ايه وانا أصلي ايه شوف انت رحت فين وانا رحت فين“.

وكان الخطيب قد رفع عدة دعاوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام التي هاجم خلالها إدارة النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي الخاص بمحمود الخطيب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قررت معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 للعام الجاري.

وأكد عثمان أن الحكم واجب النفاذ كما أعلن في اليوم التالي عن تقدمه ببلاغ للنائب العام للمطالبة بمنع رئيس الزمالك من السفر خارج البلاد.

ولاحقاً، خرج مرتضى منصور بتصريحات متلفزة عبر قناة الزمالك أكد خلالها أنه لن يتعرض للحبس يوما بسبب الحكم الصادر لمحمود الخطيب بسبب حالته الصحية.

وخرجت أنباء بعدها حول رفض المحكمة الملف الطبي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإلزامه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.

ووجه الخطيب انتقاداً في كلمته لمن يتجاوز ضده وضد النادي الأهلي في وسائل الإعلام بشكل يومي دون أن تتم محاسبته رغم الألفاظ التي يتفوه بها وتدخل كل بيت في مصر.

وتوّج الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، الإثنين، بعد خسارة مطارده بيراميدز 0-1 أمام فيوتشر.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 31 مباراة ويتأخر بفارق لا يمكن تعويضه خلال مباراتين عن حامل اللقب.

وهذا اللقب الرابع عشر للزمالك في البطولة التي انطلقت عام 1948.