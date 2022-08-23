شكرا لقرائتكم خبر عن أليا سيلا يتقدم لسموحة.. والجونة يتعادل عن طريق على زعزع "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سموحة مبكرا بالهدف الأول وتعادل فريق الجونة بعدها بـ12 دقيقة فقط، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

سجل أليا سيلا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 6 بعدما استغل كرة خاطئة من عبد الكبير الوادى ليضعها بسهولة في شباك عماد السيد حارس الجونة الذى أخطأ في التعامل معها.

ونجح الجونة فى العودة فى النتيجة عن طريق على زعزع فى الدقيقة 18 بعدما حول عرضية برأسه ليتصدى لها الهانى سليمان ليتابعه زعزع بقدمه فى شباك سموحة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو طارق، لؤي وائل، محمد رزق، إسلام محارب

الوسط: نور السيد، على زعزع، ناصر ناصر، كريم طارق، إسلام عبد النعيم

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رجب نبيل، أحمد بيكهام، شريف رضا

الوسط: حمدى علاء، كناريا، عبد الكبير الوادى، مصطفى الخواجة، أليا سيلا

الهجوم: مروان حمدى

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفا واستقبلت شباكهم 43.

بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص 31 مباراة نجح فى تحقيق 7 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم و16 تعادل، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.