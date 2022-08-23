شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وجهاز المنتخب في مباراة المقاولون و فاركو بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى مباراة المقاولو و فاركو في الجولة الـ32 للدوري بإستاد المقاولون العرب كما يحضر فيتوريا مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، برفقة جهازه المعاون.
وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالي: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير،محمود عزت، فاروقا نور الدين، أحمد الشيمى، داوودا، لويس ادوارد، محمود عبد العزيز، جون أوكلى ومحمد هانى تريكة.
ويبدأ فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد صبحي .
خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري .
خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي".
خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .