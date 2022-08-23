شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وجهاز المنتخب في مباراة المقاولون و فاركو بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى مباراة المقاولو و فاركو في الجولة الـ32 للدوري بإستاد المقاولون العرب كما يحضر فيتوريا مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، برفقة جهازه المعاون.