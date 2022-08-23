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سموحة: صديق أوجولا عقده مستمر 3 مواسم ولا يستطيع الانتقال لأى نادٍ آخر

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القاهرة - سامية سيد - علق وليد عرفات رئيس نادى سموحة، على الأخبار المنتشرة التي تربط رحيل النيجيري صديق أوجولا جناح الفريق السكندرى لأندية أخرى في الدورى الممتاز.

وقال وليد عرفات في تصريحات خاصة: أن صديق أوجولا مرتبط بعقد مع سموحة لمدة 3 مواسم، وكل ما يقال في الإعلام عار تمام من الصحة ولا يستطيع الانتقال إلى أي نادى دون الرجوع لنا".

وتابع رئيس سموحة: "أن إدارة سموحة ستتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولى "فيفا" حال تعاقد أي نادى مع اللاعب دون الرجوع لنا لحفظ حقوق النادى، وموقف سموحة سليم 100%".

ويلعب النيجيرى فى مركز الجناح الأيمن، وشارك صاحب الـ21 عاماً فى 28 مباراة مع سموحة منذ انضمامه إلى الفريق فى بداية الموسم الجارى، نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفا واستقبلت شباكهم 43.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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