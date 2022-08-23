شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الوردي بين تألق بن شرقى وعدم توفيق أوناجم وأحداد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك نتيجة الكشف الطبى الذى يخضع له زكريا الوردى، لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، لحسم صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء بشكل رسمى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووصل زكريا الوردى القاهرة منذ أيام، وسط أنباء عن إتمام انتقاله لصفوف الزمالك، ومن المنتظر أن تحسم الصفقة بشكل رسمى فور انتهاء اللاعب من إجراءات الكشف الطبى، على أن يتم الإعلان عن الصفقات التى نجح الأبيض فى إبرامها عقب حسم تتويجه بلقب الدورى للموسم الحالى.

بدأ الوردى فى نادى التطوانى وانتقل منه إلى الرجاء المغربي، وخلال مسيرته حقق 4 بطولات مع الفريق وهى السوبر الأفريقى والدوري المغربي بالإضافة إلى بطولة الأندية العربية والكونفدرالية الأفريقية.

شارك مع المنتخب المغربى للشباب تحت 20 عاما، فى 4 مباريات، و 5 مباريات مع منتخب تحت 23 عاما، خاض 112 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 3 لزملائه.

الوردى ينتظره سيناريو التألق والعشق بينه وبين جماهير الزمالك ، او عدم التوفيق مثل احداد و اوناجم .





بن شرقى حالة من العشق والحب المتبادل بين أشرف بن شرقي، وجماهير الزمالك بعد المستوى الذى ظهر به مع الفريق ، وكذلك طريقة رحيله عن الفريق ووداعه لزملاؤه و الجماهير .

انضم أشرف بن شرقي للزمالك عام 2019 قادما من الهلال السعودي، ولعب 109 مباراة بقميص الزمالك سجل فيها 41 هدفًا.

وحصد بنشرقي مع الزمالك 5 بطولات بالحصول على الدوري الممتاز، وبطولتي لكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب السوبر الإفريقي.





حميد أحداد

انضم احداد للزمالك قادما من نادي الدفاع الحسني الجديدي عام 2018 وتم اعارته مرتين للرجاء المغربي خلال تواجده مع الزمالك.

خاض أحداد مع الفريق الأبيض 42 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين وحصد معه لقبي الدوري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية.





محمد اوناجم

شارك أوناجم مع الزمالك فى 64 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى .

توج مع الزمالك بأربعة بطولات، بطولة الدوري المصرى مرة وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المحلى مرة وكأس السوبر الأفريقى مرة.