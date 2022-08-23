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فيتوريا يحضر مباراتى المقاولون و فاركو و الزمالك والاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مباراة المقاولو و فاركو المقرر لها الخامسة و النصف مساء اليوم في الجولة الـ32 للدوري بإستاد المقاولون العرب.

كما يحضر فيتوريا مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، برفقة جهازه المعاون.

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في مقر نادي انبي، واجتمع بالجهاز الفني للفريق بقيادة مواطنه البرتغالي فييرا، في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة و عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي .

ورحب نادي انبي بزيارة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأرنالدو تيكسيرا المدرب العام، وقام جهاز المنتخب بجولة تفقدية لملعب تدريب النادي.

وتحدث الثنائي فيتوريا و فييرا عن بعض الأمور الفنية بنادي انبي والدوري المصري ومستوى بعض اللاعبين .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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