شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءت سفر عمار حمدي إلى النمسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي مسئولو النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر عمار حمدي لاعب الفريق إلى النمسا من أجل الخضوع لفحوصات أخيرة لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي سبق وأجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب في فبراير الماضي.

وأنتهى عمار حمدي تقريباً من برامج العلاج والتأهيل من جراحة الصليبي وبت جاهزاً لخوض أخر مراحل العلاج من الجراحة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويطمأن عمار حمدي خلال رحلة النمسا على حالته من الخبير فينك ومعرفة متطلبات المرحلة المقبلة ليكون جاهز للمشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويُعد عمار حمدي أحد نجوم الأهلي الصاعدة والذي حرمته جراحة الرباط الصليبي من مواصة التألق بالقميص الأحمر بعدما تعرض لها قبل نحو ستة أشهر.

ويحرص سواريز المدير الفني للأهلي على متابعة حالة اللاعب بشكل مُستمر طوال الفترة الماضية من خلال التحدث معه أو عن طريق الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.