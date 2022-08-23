الامارات | تن هاغ: رونالدو يملك مستقبلاً في يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصرّ مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي إريك تن هاغ على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال يملك مستقبلاً مع "الشياطين الحمر" على الرغم من قرار الهولندي بابقائه على مقاعد البلاد في الفوز على ليفربول 2-1 في قمة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي لكرة القدم الإثنين.

وبدا يونايتد أكثر ديناميكية من دون "سي آر7" منهياً أمام الـ"ريدز" سلسلة من خسارتين توالياً مع بداية الموسم الجديد، في حين لم يدفع تن هاغ بابن الـ 37 عاماً سوى في الدقيقة 86 على ملعب "أولد ترافورد".

وشكّل ماركوس راشفورد وجايدون سانشو والسويدي أنتوني إيلانغا ثلاثياً هجومياً نارياً منح يونايتد السرعة والطاقة التي افتقدها في الهزيمة أمام برايتون 1-2 والخسارة المذلة أمام برنتفورد برباعية نظيفة. دخل أفضل لاعب في العالم خمس مرات احتياطياً أمام برايتون، ثم خاض الدقائق التسعين أمام برنتفورد لكنه لم يلقِ بثقله على الهجوم، ما دفع تن هاغ إلى اتخاذ القرار الصعب بابقائه على مقاعد البلاد في القمة أمام ليفربول.

ويبدو من الصعب على رونالدو في نهاية مسيرته التكيّف مع فلسفة المدرب الهولندي التي تعتمد على الضغط العالي، إلاّ أن الأخير يصرّ على أن البرتغالي سيلعب دوراً في خططه. قال مدرب أياكس السابق بعد مباراة ليفربول "أعتقد أنه يستطيع ذلك (التأقلم مع الخطط). طوال مسيرته فعل ذلك تحت قيادة العديد من المدربين في العديد من الأساليب والأنظمة. كان يؤدي دائماً، فلماذا لا يفعل ذلك؟ عمره ليس مشكلة".

وتابع "لدينا فريق ولدينا اسلوب للعب وخطة. تنظر إلى أفضل طريقة للعبة. اليوم اعتمدنا على هؤلاء اللاعبين، والسبت القادم (أمام ساوثمبتون في المرحلة الرابعة)، ربما يكون الأمر مغايراً". وشدد قائلاً عندما سُئل مجدداً عن مستقبل رونالدو والمدافع هاري ماغواير الذي ابقاه بدوره على مقاعد البدلاء "لست مضطراً لذكر هاري ماغواير ورونالدو. هما لاعبان رائعان وسيلعبان دوراً في المستقبل، على المدى القصير أيضاً. من الصعب دائماً (استبعادهما) لكن عليّ اتخاذ القرارات".