موعد مباراة الزمالك والاتحاد في ليلة التتويج بالدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري وفي جعبته 75 نقطة، فيما يدخل الاتحاد السكندري المباراة في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

وقد حسم الفارس الأبيض لقب الدوري أمس رسميًا بعد خسارة بيراميدز من فيوتشر.

وكانت رابطة الاندية قررت تواجد درع الدوري اليوم في استاد القاهرة وتسليمه للزمالك وسط جماهيره وإقامة احتفالية كبرى بعد مواجهة الاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي فيريرا المدبر الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ضد الاتحاد السكندري بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي ” الونش” - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا “- إمام عاشور - سيد عبد الله “نيمار” - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد ” زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس