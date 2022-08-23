شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلى ولويس إدوارد يقودان المقاولون.. وفاركو يهاجم بشكرى نجيب وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، والبرتغالى ألميد المدير الفنى لفاركو، عن تشكيل فريقهما استعدادا للمواجهة بينهما فى الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير،محمود عزت، فاروقا نور الدين، أحمد الشيمى، داوودا، لويس ادوارد، محمود عبد العزيز، جون أوكلى ومحمد هانى تريكة.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري .

خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي".

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ أحمد عوض _ محمود عماد _ جابر كامل _ على بهيج _ بلال جمال _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ رزقي حمرون.

قرر مسؤولو المقاولون العرب، مضاعفة مكافآت البقاء فى مسابقة الدورى العام، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الجولات الثلاثة المتبقية لذئاب الجبل بمسابقة الدورى العام، والتى تأتى أمام فرق، فاركو، والاتحاد السكندرى والمصرى، والتى من شأنها حسم مصير المقاولون من البقاء فى المسابقة.

وانتعشت حظوظ المقاولون العرب فى البقاء بالدورى العام من جديد بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29 عقب فوزه بثلاثية على مصر المقاصة، ليتقدم مركزين بترتيب جدول الدورى ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر فى 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.