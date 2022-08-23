شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم سموحة أمام الجونة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه أمام الجونة التي ستنطلق فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى مواجهة مرتقبة للفريقين بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رجب نبيل، أحمد بيكهام، شريف رضا

الوسط: حمدى علاء، كناريا، عبد الكبير الوادى، مصطفى الخواجة، أليا سيلا

الهجوم: مروان حمدى

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفا واستقبلت شباكهم 43.

بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص 31 مباراة نجح فى تحقيق 7 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم و16 تعادل، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.

ويدخل الفريق السكندري هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، خصم 25 ألف جنيه من اللاعبين؛ بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى فى الفترة الأخيرة.

وعقد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، اجتماعا طارئا مع الجهاز الفنى، بقيادة عبد الحميد بسيونى، لبحث أسباب النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من توفير كافة الاحتياجات اللازمة للاستمرار فى المنافسة والحفاظ على المربع الذهبى، وطالبهم بتصحيح الأوضاع وعودة الروح والنتائج الجيدة خلال اللقاءات المتبقية من عمر مسابقة الدورى وكأس مصر.

وفى المقابل، حث طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه على ضرورة تحقيق الانتصار أمام سموحة بعدما ساهمت صحوة فرق القاع في هبوط الفريق للمراكز التي تهبط بنهاية المسابقة وأكد لهم أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم البقاء، وأن الفوز سيضمن أكثر من 50 من فرص النجاة من الهبوط.