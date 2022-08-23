شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق واسلام عبد النعيم يقودان هجوم الجونة أمام سموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الجونة، عن تشكيل فريقه أمام سموحة التى ستنطلق فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى مواجهة مرتقبة للفريقين بالجولة الثانية والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو طارق، لؤي وائل، محمد رزق، إسلام محارب

الوسط: نور السيد، على زعزع، ناصر ناصر، كريم طارق، إسلام عبد النعيم

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رجب نبيل، أحمد بيكهام، شريف رضا

الوسط: حمدى علاء، كناريا، عبد الكبير الوادى، مصطفى الخواجة، أليا سيلا

الهجوم: مروان حمدى

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفا واستقبلت شباكهم 43.

بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص 31 مباراة نجح فى تحقيق 7 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم و16 تعادل، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.

ويدخل الفريق السكندرى هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، خصم 25 ألف جنيه من اللاعبين؛ بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى فى الفترة الأخيرة.