شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لنادى الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بالجولة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر، لقاء هادئا أمام نادى الزمالك في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الزمالك فى الصدارة برصيد 75 نقطة، وحسم لقب الدورى لصالحه بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر.

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانه- عبد الله نصيب – سعيدو سمبوري- صبرى رحيل

الوسط: مروان عطية – مورو ساليفو - إبراهيم حسن " خالد الغندور" – أحمد عادل ميسى

كريستوفر مابولولو