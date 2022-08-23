7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يواصل الاحتفال: دق جرس الدوري مُعلناً التتويج ببطولة الدوري ، سواريز يفاضل بين على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى أمام إنبى .

الزمالك يواصل الاحتفال: دق جرس الدوري مُعلناً التتويج ببطولة الدوري "فيديو"

واصل الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر تويتر، احتفاله بتتويج القلعة البيضاء ببطولة الدوري العام، ونشر حساب الزمالك فيديو وعلق: زمالك لا يعرف المستحيل! دق جرس الدوري مُعلناً رسمياً تتويج الزمالك ببطولة الدوري.

سواريز يعيد محمد محمود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام إنبى

استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إشراك محمد محمود لاعب الفريق بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة إنبى المقبلة، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة الإسماعيلى وأحدث الفارق واستطاع تغيير الشكل الهجومى للأهلى فى الشوط الثانى من المباراة.

فيتوريا يزور نادي إنبي ويجتمع بفييرا .. صور

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في مقر نادي انبي، واجتمع بالجهاز الفني للفريق بقيادة مواطنه البرتغالي فييرا، في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة و عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي .

سواريز يفاضل بين على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى أمام إنبى

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير حارسا مرمى الفريق الأحمر، لاختيار أحدهما لحماية عرين الأهلى فى مباراة إنبى المقبلة بالدورى.

صديق أوجولا يقترب من فيوتشر فى الميركاتو الصيفى

اقترب صديق أوجولا لاعب فريق سموحة من الانضمام إلى نادى فيوتشر فى الميركاتو الصيفى المرتقب، وذلك بعد تألقه مع سموحة فى الموسم الجارى.

الأهلي يُشدد الإجراءات الطبية قبل عقد صفقات مع لاعبين جدد استقر مسئولو النادي الأهلي على ضرورة تشديد الإجراءات الطبية قبل إبرام أى صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حتى لا يتكرر ما حدث مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق الذى تعرض لأكثر من إصابة خلال الفترة الماضية .

أفشة يبدأ برنامجه التأهيلى للتعافى من فتق البطن والعودة للأهلى