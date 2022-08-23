شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يسلم إدارة الطلائع تقرير الراحلين قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش على تسليم إدارة ناديه تقريراً عن اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم بنهاية الموسم الجارى وكذلك المراكز التي تتطلب تدعيماً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بما يتماشى مع أهداف الفريق في الموسم الجديد.

اتفق العشرى مع إدارة ناديه على استمرار القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، مع تدعيم الطلائع بصفقات قوية لتقديم موسم متميز ، لاستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح فى التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الأهلى في بداية الموسم الجارى، ويتطلع للمشاركة الأفريقية أو العربية للمرة الأولى في تاريخه لمواصلة إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.

نجح مجلس إدارة نادي طلائع الجيش في تمديد تعاقد طارق العشري المدير الفني للفريق ليستمر في قيادة الفريق العسكري بالموسم المقبل ، ووقع العشري على العقد الجديد في حضور أيمن المصري المدير التنفيذي لطلائع الجيش والعميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق.