شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وزعيم الثغر قبل لقاء الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحسم الزمالك لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الـ14 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر أمس الإثنين (1-0).

تشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندري التقيا فى 158 مباراة بجميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 101 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 36 مباراة.



الزمالك

وعلى صعيد بطولة الدورى فقط، التقى الفريقان في 123 مباراة حقق الزمالك الفوز 79 مرة، وفاز الاتحاد السكندرى 13 مرة وتعادلا فى 31 مباراة، أحرز الزمالك 212 أهداف، وأحرز الاتحاد السكندرى 78 هدفا.

تعد مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الناديين حيث انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر

يعد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق هداف الفريق الأبيض فى شباك زعيم الثغر برصيد 8 أهداف، فيما يعتبر تشيرنو مانسارى هداف الاتحاد السابق هو هداف زعيم الثغر فى الشباك البيضاء برصيد هدفين

أكبر انتصار تحقق فى تاريخ لقاءات الفريقين كان يوم 12 نوفمبر 1961 في الدوري العام موسم 1961/1962، حيث فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 7-0 ، سجل الأهداف ( نبيل نصير "هاتريك"، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت).