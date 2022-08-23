شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية س: كيف نجح الزمالك في حسم الدوري هذا الموسم ؟ج: قَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الإثنين، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات ستكون تحصيلا حاصلا أمام الاتحاد السكندري (الثلاثاء)، والمصري البورسعيدي (الجمعة)، وإيسترن كومباني (الإثنين). س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والاتحاد؟
ج: تشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندري التقيا فى 158 مباراة بجميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 101 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 36 مباراة.
وعلى صعيد بطولة الدورى فقط، التقى الفريقان في 123 مباراة حقق الزمالك الفوز 79 مرة، وفاز الاتحاد السكندرى 13 مرة وتعادلا فى 31 مباراة، أحرز الزمالك 212 أهداف، وأحرز الاتحاد السكندرى 78 هدفا.س: من يدير مباراة الزمالك والاتحاد تحكيمياً ؟ج: قررت لجنة الحكام إسناد مواجهة الزمالك والاتحاد إلى الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود وفا حكماً رابعاً.
ويدير محمد الصباحي مواجهة الزمالك والاتحاد كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه هاني العراقيس: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد ؟ج: ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني (حمزة المثلوثى)- محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف روقا- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. س: هل يتسلم الزمالك درع الدوري الليلة ؟ج: درع الدوري متواجد في اتحاد الكرة بعد استلامه من الزمالك بصفته بطل دوري النسخة الماضية، وسيتم تسليمه للزمالك الليلة ليحتفل اللاعبين باللقب قبل حصولهم على راحة سلبية.