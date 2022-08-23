كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدورى الليلة

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية س: كيف نجح الزمالك في حسم الدوري هذا الموسم ؟ج: قَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الإثنين، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات ستكون تحصيلا حاصلا أمام الاتحاد السكندري (الثلاثاء)، والمصري البورسعيدي (الجمعة)، وإيسترن كومباني (الإثنين). س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والاتحاد؟

ج: تشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندري التقيا فى 158 مباراة بجميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 101 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 36 مباراة.