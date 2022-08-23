شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب شابات السلة فى كأس العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة عن جدول مباريات منتخب شابات السلة فى بطولة كأس العالم تحت 18 سنة لمنافسات 3x3 والتى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 من الشهر الجارى.

ووفقا للجدول فإن المباريات ستكون كالتالى..

24 أغسطس

مصر وامريكا

مصر واوكرانيا

25 أغسطس

مصر و منغوليا

مصر و قيرجستان

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.