شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الأمريكى سيان أرماند لخوض البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع الأمريكى سيان أرماند مواليد 1991 لخوض منافسات البطولة العربية والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 الى 15 اكتوبر بجانب المحترف الاساسى للفريق كيندال.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات زعيم الثغر يوم 5 سبتمبر القادم، وسوف يغادر مع الفريق للمعسكر المغلق المقرر له منتصف سبتمبر المقبل بدوله صربيا

ويجيد ارماند اللعب فى مركز الجناح بالاضافه الى تجادته التصوبيات والرميات الثلاثيه ومعدل نقاط اللاعب فى الدورى التركى الموسم الماضى 20 نقطة.

وعقب اشاده المدير الفنى الصربى ميودراغ باللاعب وإمكاناته الفنيه توصلت لحنه السله برئاسه احمد عبد المجيد ومحمد خميس وحازم الرجال امين الصندوق لصياغه اتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر.