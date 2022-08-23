فيفا يطلق الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإطلاق الأغنية الرسمية الثانية لمونديال العالم قطر 2022، ضمن الألبوم الغنائي للمونديال، ويؤديها النجم البورتوريكي أوزونا، رفقة مغني الراب الكونغولي جيمز، وذلك بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققته أولى أغنيات المونديال، هيّا هيّا، عقب إطلاقها خلال شهر أبريل الماضي.

وتقرر بث الأغنية عبر منصات البث اعتبارًا من 26 أغسطس الجاري، وذلك بعد لاقت رواجًا كبيرًا على "يوتيوب" بعد طرحها يوم الجمعة الماضي.

"ارحبوا" هي كلمة عامية محلية في قطر يُقصد بها الترحيب، وتقابلها كلمة "مرحبًا" في اللغة العربية الفصحى، وأُطلق هذا الاسم على الأغنية لأنها تدعو إلى الوحدة والتآلف وتقارب الشعوب.

وقرر القائمون على تنظيم البطولة، إطلاق ألبوم غنائي كامل بدلًا من أغنية واحدة كما كان متخذًا به في السابق.

من جانبه قال جيمز، الذي أصبح أول فنان ناطق بالفرنسية ينتج ويؤدي أغنية لكأس العالم: "بالنسبة لي أعتبر "ارحبو" نغمة ترحيبية، وهي تعني حرفيًا كلمة "الترحيب"، لكن معناها أوسع، وكأنها كلمة تقول بأننا، أنت وأنا والجميع، هنا من أجل الاحتفال.

وتمهد أغنية "أرحبو" الطريق إلى البطولة وتصف أجواءها المونديال باعتباره من أكبر التجمعات العالمية. وسواء حضر عشاق كرة القدم والموسيقى بصفة شخصية إلى قطر، أو شاركوا معنا بأرواحهم ومشاعرهم، فإننا نعتبرهم معنا هنا، فأهلاً ومرحباً بالجميع."

فيما قال أوزونا: "أعتقد أن كلمة مرحبًا بكم في بيتكم، كلمة جامعة لكل شيء، ومهما تعددت الطرق والأساليب، فإن الجميع سيكونون حاضرين هنا، وإن كانوا في منازلهم، ألا يُقال إن "المنزل حيث يسكن القلب؟" لهذا أقول ارحبوا لكل من سيأتي بروحه، أو بروحه وجسده، وأهلا بكم في بيتكم."

ويعتزم الفيفا إصدار مزيد من الأغاني تؤديها مواهب موسيقية من جميع أنحاء العالم، مع اقتراب موعد انطلاق المونديال، يوم 20 نوفمبر المقبل.