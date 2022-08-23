استعدادًا للموسم الجديد.. بتروجيت يعلن التعاقد مع 16 لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق

أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت، برئاسة جمال فوزي، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لموسم 2022-2023، والذي يسعى خلاله النادي إلى تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأشاد محمود أباظة المشرف العام على الكرة عبر ىبيان رسمي للنادي، بالصفقات الجديدة، التي جاءت برؤوية فنية مدروسة، وطلب من هيثم شعبان المدير الفني الفريق، مشيدا بدور الاستاذ معتز البطاوي المدير الرياضي للنادي، في إنهاء تلك الصفقات.

وشدد أباظه عبر البيان ذاته، على كامل الدعم المادي والمعنوي من مجلس إدارة النادي برئاسه اللواء جمال فوزى للفريق حتى تحقيق الهدف المنشود من الموسم الجديد.

وجاءت صفقات بتروجت للموسم الجديد على النحو التالي :

وينفول كوبيناه، ومحمد شريف، ومحمد عثمان، واسماعيل بامبا، وأحمد مجدي، وإبراهيم سليمان ومحمد طارق أبو العز ومحمود صقر ومحمود غالي ومحمد الكومي وتوفيق محمد وطارق أبو غنيمة ومحمد جمال الكارتة جميعها صفقات انتتقال حر.

وجاء محمود دعبسة من بايونيرز، وجابر سالم قادما من المصري بالسلوم، وخالد ابو زيادة قادما من الإنتاج الحربي.