فيتوريا يجتمع بفييرا في زيارته لنادي إنبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في مقر إنبي في إطار زياراته للأندية والتي بدأها منذ أسبوعين.

واجتمع فيتوريا مع الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة مواطنه البرتغالي فييرا، في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وعبدالناصر محمد مدير الكرة بإنبي.

ورحب نادي إنبي بزيارة روي فيتوريا وأرنالدو تيكسيرا المدرب العام، وقام جهاز المنتخب بجولة تفقدية لملعب تدريب النادي.

وتحدث الثنائي فيتوريا وفييرا عن بعض الأمور الفنية بنادي إنبي والدوري المصري ومستوى بعض اللاعبين.