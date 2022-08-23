حازم فتوح لمصراوي: كارتيرون هنأ لاعبي الزمالك بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حازم فتوح، وكيل المدير الفني الفرنسي الحالي لفريق الاتفاق السعودي والسابق للزمالك، باتريس كاريترون، إن الأخير لم يكتفِ بتهنئة الزمالك بحصد لقب الدوري بتدوينة فقط على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وضمن الزمالك التتويج بلقب النسخة الجارية من بطولة الدوري 2021/2022، عقب هزيمة أقرب ملاحقيه بيراميدز بهدف نظيف أمام نظيره فيوتشر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة المحلية.

وأضاف فتوح، في تصريحات خاصة لمصراوي:"كارتيرون يتعامل مع لاعبي الزمالك بعلاقة أبوية فهو دائم التواصل معهم وتشجيعهم وحرص على تهنئتهم عقب ضمان التتويج بلقب الدوري لعلاقته الجيدة بهم فهو يعلم أنهم يملكون من القدرات الفنية التي تُمكنهم من التتويج بأي بطولة مع أي مدرب ويثق في قدراتهم الفنية على تحقيق الإنجازات".

ونفى وكيل كارتيرون أن يكون المدرب الفرنسي قد سبق وتواصل أو على تواصل مع أي من لاعبي الزمالك لينضموا إلى نادي الاتفاق السعودي كما يُشاع، مشددًا على أن المدرب إذا رغب في ضم لاعب سيتحدث مع إدارة ناديه وهو أمر لم يحدث حتى الآن.