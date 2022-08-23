رسميًا.. أسوان يعلن عن صفقة جديدة استعدادًا للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

نجح مسؤولو نادي أسوان في التعاقد مع الدولي الليبي محمود بن والي مدافع فريق المدينة الليبي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعدادًا للمشاركة في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

ولعب بن والي صاحب الـ27 عاماً، لأندية أهلي طرابلس والنصر الليبي كما ارتدى قميص المنتخب الليبي عام 2018.

وعلى مستوى المشاركة الأفريقية خاض بن والي 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ومباراة بالكونفدرالية الأفريقية.

ويعد محمود بن والي هو الصفقة الحادية عشر لصفوف أسوان، حيث سيواصل النادي خطة التدعيمات برئاسة مدير التعاقدات هيثم عرابي استعدادًا للموسم المقبل.

وينهي فريق أسوان معسكره بالإسكندرية غدًا الأربعاء تحت قيادة المدير الفني ربيع ياسين، استعدادًا للمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الممتاز.

وكان أسوان حجز مقعده بين أندية الدوري الممتاز في نسخته المقبلة (2022-2023) بعد صعوده من الدرجة الثانية، مع ناديي الداخلية وحرس الحدود.