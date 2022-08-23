كرة سلة - الاتحاد يضم ثاني محترف أمريكي استعدادًا للبطولة العربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعاقده مع اللاعب الأمريكي شون أرماند، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية لكرة السلة.

وتقام النسخة الـ34 من البطولة العربية للسلة في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار نادي الاتحاد إلى أن اللاعب سينضم لتدريبات زعيم الثغر فور وصوله إلى مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لانضمامه للمعسكر المغلق مع الفريق المقرر له في منتصف سبتمبر المقبل بصربيا.

وبات الأمريكي شون أرماند (31 عاما) ثاني محترف في صفوف الاتحاد بعد مواطنه كيندال.

ويجيد أرماند اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية، كما تألق اللاعب في الدوري التركي خلال الموسم الماضي بعدما وصل معدل نقاطه إلى 20 نقطة بالمبارة.

وبعدما نال اللاعب إشادة الصربي ميودراج المدير الفني للاتحاد، تواصل النادي معه وتوصلا لاتفاق على انضمامه لصفوف الفريق السكندري للمشاركة في البطولة العربية.

جانب من مهارات الأمريكي شون أرماند