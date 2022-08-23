الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي يصدم برشلونة بشأن برناردو سيلفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: د ب أ

قال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي إن لاعب خط الوسط برناردو سيلفا سيستمر ضمن صفوف الفريق رغم رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد معه.

ونشط برشلونة بشكل كبير في سوق الانتقالات، في إطار مساعيه لتقليص الفجوة التي تفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتوج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعاقد برشلونة بالفعل مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ورافينها وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسي، كما يتطلع إلى ضم ماركوس ألونسو من تشيلسي الإنجليزي.

كذلك يأمل النادي الكتالوني في ضم برناردو سيلفا، الذي رفض في وقت سابق من أغسطس الجاري استبعاد رحيله عن النادي، قائلا إن مانشستر سيتي "يعرف ما أريده".

وقد يظهر سيلفا على ملعب "كامب نو" غدًا الأربعاء في المباراة الودية المقررة بين برشلونة ومانشستر سيتي لجمع أموال لمكافحة مرض العصبون الحركي، لكن سوريانو أكد أن لاعب خط الوسط البرتغالي لن يرحل للانضمام إلى برشلونة.

وقال سوريانو في تصريحات لبرنامج "الشرينجيتو دي جوجونيس" :"بالطبع، يمكنني قول إن برناردو سيلفا سيظل في مانشستر سيتي".

كذلك أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في أكثر من مناسبة، رغبته في بقاء برناردو سيلفا ضمن صفوف الفريق.

ولعب سيلفا 50 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات في الموسم الماضي، وهو رقم لم يتفوق عليه فيه سوى جواو كانسيلو (52 مباراة)، وقد سجل سيلفا -28 عاما- 13 هدفا للفريق وصنع سبعة أهداف أخرى.