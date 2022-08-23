بعد 10 سنوات.. ليفربول يُعيد رقمًا سلبيًا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

واصل نادي ليفربول بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2022-2023" بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد.

وجاءت خسارة ليفربول أمام يونايتد بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، لتمنحه الانطلاقة الأسوأ في بريميرليج منذ 10 سنوات.

وفشلت كتيبة يورجن كلوب في تحقيق أي فوز حتى الآن بالدوري الإنجليزي بعدما بدأ موسمه بالتعادل 2-2 و1-1 مع فولهام وكريستال بالاس على الترتيب قبل أن يتلقى الهزيمة من مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول في عهد يورجن كلوب ونجمه محمد صلاح من تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات ببريميرليج.

كما تعد هذه الانطلاقة الأسوأ لليفربول في الدوري الإنجليزي في آخر 10 سنوات وتحديدًا منذ موسم 2012-2013 والذي شهد هزيمتين أمام وست بروميتش وآرسنال وتعادل مع مانشستر سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" نتائج ليفربول في أول 3 جولات بالدوري الإنجليزي خلال آخر 10 سنوات

موسم 2022-2023

فولهام 2 : 2 ليفربول

ليفربول 1 : 1 كريستال بالاس

مانشستر يونايتد 2 : 1 ليفربول

موسم 2021-2022

نوريتش سيتي 0 : 3 ليفربول

ليفربول 2 : 0 بيرنلي

ليفربول 1 : 1 تشيلسي

موسم 2020-2021

ليفربول 4 : 3 ليدز يونايتد

تشيلسي 0 : 2 ليفربول

ليفربول 3 : 1 آرسنال

موسم 2019-2020

ليفربول 4 : 1 نوريتش سيتي

ساوثهامتون 1 : 2 ليفربول

ليفربول 3 : 1 آرسنال

موسم 2018-2019

ليفربول 4 : 0 وست هام يونايتد

كريستال بالاس 0 : 2 ليفربول

ليفربول 1 : 0 برايتون

موسم 2017-2018

واتفورد 3 : 3 ليفربول

ليفربول 1 : 0 كريستال بالاس

ليفربول 4 : 0 آرسنال

موسم 2016-2017

آرسنال 3 : 4 ليفربول

بيرنلي 2 : 0 ليفربول

توتنهام هوتسبير 1 : 1 ليفربول

موسم 2015-2016

ستوك سيتي 0 : 1 ليفربول

ليفربول 1 : 0 بورنموث

آرسنال 0 : 0 ليفربول

موسم 2014-2015

ليفربول 2 : 1 ساوثهامبتون

مانشستر سيتي 3 : 1 ليفربول

توتنهام هوتسبير 0 : 3 ليفربول

موسم 2013-2014

ليفربول 1 : 0 ستوك سيتي

أستون فيلا 0 : 1 ليفربول

ليفربول 1 : 0 مانشستر يونايتد

موسم 2012-2013

وست بروميتش ألبيون 3 : 0 ليفربول

ليفربول 2 : 2 مانشستر سيتي

ليفربول 0 : 2 آرسنال